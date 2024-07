"zakład xAI w Memphis może zużywać do 150 megawatów energii elektrycznej na godzinę, co odpowiada ilości potrzebnej do zasilenia 100 000 domów."



I po pięciu latach wytrenują AI, które jak w lecie znacznie brakować przez to energii i zapytasz go co robić to ci napisze "Kup sobie agregat."