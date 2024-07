Czyli niemiecka telewizja ujawniła to co wiadomo od dłuższego czasu. Firmy omijają sankcje i sprzedają przez kraje trzecie, które na tym zarabiają, a Niemcy są przeciwni dalszym sankcjom, bo te uderzą jeszcze bardziej w Rosję i odetną je częściowo od korzystania z krajów pośredniczących w transakcjach. To że niemiecka gospodarka była bardzo powiązana i uzależniona od Rosji to wiadomo od dawna. Jednak nawet teraz, probuja grać na niekorzyść Europy i odnowienia stosunków Pokaż całość