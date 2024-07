Bezpłatny tygodnik z Gdańska należący do Marka Formeli otrzymał reklamy za blisko 3 mln zł od spółek Skarbu Państwa. - To była przepompownia pieniędzy z publicznej kasy, aby ten pan mógł się dorobić, a z drugiej strony, by już nieodpłatnie promował polityków związanych z PiS.