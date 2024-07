Pięciu „fanatyków” protestujących w ramach akcji Just Stop Oil skazanych za blokadę autostrady M25

Prokuratorzy twierdzili, że protesty, podczas których 45 osób wspięło się na bramownice, miały koszt ekonomiczny w wysokości co najmniej 765 000 funtów, podczas gdy koszt dla policji metropolitalnej wyniósł ponad 1,1 miliona funtów.

Pięciu protestujących z organizacji Just Stop Oil, w tym jeden z jej współzałożycieli, zostało skazanych na pięć lat więzienia, a pozostali na cztery.



Wszyscy zostali uznani za winnych spiskowania w celu zorganizowania protestów blokujących autostradę M25 przez cztery kolejne dni w listopadzie 2022 roku.

Roger Hallam (58 lat), Daniel Shaw (38 lat), Louise Lancaster (58 lat), Lucia Whittaker De Abreu (35 lat) i Cressida Gethin (22 lata) zgodzili się zakłócić ruch uliczny, zmuszając protestujących do wspinania się na bramownice nad autostradą. Pokaż całość