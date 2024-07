Dziwie się, że dopiero teraz. Przecież to nie jest wina gościa. Na planie FILMU prawdziwa broń z ostrą amunicją? Sorry, ale to jest mało profesjonalne nawet w polskiej kinematografii. Jak dla mnie to wręcz wygląda tak, że ktoś podrzucił mu specjalnie nabitą klamkę, żeby coś się wydarzyło. Jakbym był aktorem to bym se naciskał spust każdej klamki jaką podniosę. To nie strzelnica :) Dobrze, że nie patrzył w lufę, kiedy strzelał