Rany ale te baby wypranymi łbami to aż się słabo robi jak się to ogląda, no co prawda przesiadka do komunikacji będzie nieprzyjemna, ale to jest poświęcenie na które jestę gotowa, no słów brak. Na poprawę jakości powietrza dowodów brak, a podczas pandemii na ulicach były pustki, a stan powietrza tak samo ujowy, bo winne są piece a nie auta, tlyko że na piecach widocznie jest słabszy interes i trezeba robić dopłaty Pokaż całość