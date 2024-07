Co się dzieje z Europą?

Pokaż całość

Dzieje się dokładnie to, co ma się dziać. Samo sprowadzanie muzułmańskich murzynierów nie wystarczy - jeśli będą traktowani tak samo surowo jak normalni ludzie, to przycichną, zamkną się w enklawach i nie będą robić takiego zamieszania. Trzeba im zatem maksymalnie ułatwić gnębienie i prześladowanie ludności lokalnej. W tym celu wykorzystuje się KRETYŃSKIE prawo do "obrony koniecznej" i obraca się wszelkie duperele na niekorzyść broniącego się. A nachodźcy