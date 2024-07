Po co nam przemysl skoro jest w Chinach?

Proponuje dowalic jeszcze tak z 300% eko-lewackich podatkow i danin. Gospodarka wytrzyma!

Albo oni sa serio tak glupi, albo jest to celowe niszczenie zachodniej cywilizacji, od ideologii zaczynajac, a na przemysle konczac.

Koniec koncow Niemcy wprowadza u siebie przepisy by ratowac swoje gospodarki (juz to robia, np cla zaporowe na chinskie elektryki, by ratowac niemiecka motoryzacje), a my bedziemy skansenem.