Nie kumam czegoś. PKB Polski wyniosło 3,4 biliona zł w 2023 roku. Skoro Polska przeznacza około 4% PKB jako składkę w ramach NATO, to jest to dla mnie niejako wydanie pieniędzy na obronność. O ile dobrze liczę w zaokrągleniu 4% z 3,4 bilionów to jakieś 120 miliardów złotych. To po co pożyczamy 8 miliardów złotych od USA? Ktoś może to wytłumaczyć mi - prostakowi ze wsi tak, żebym zrozumiał?