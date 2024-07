Wiecej eko-lewackich absurdalnych pomyslow i podatkow powinno zalatwic sprawe... na amen.

Uciekaja do krajow, ktore w pompie maja ekologizm i przenosza sie gdzie nie musza placic lewicowych danin.

Nikogo nie powinno to dziwic i taki stan rzeczy byl latwy do przewidzenia i oczywisty dla kazdego kto potrafi dodac 2 do 2.

Te same korporacje beda wciskac farmazony tym samym lewakom, jak to oni bardzo dbaja o planete. Clown world.