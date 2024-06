Zajebiscie.

Panstwo bez wlasnej waluty nie ma suwerennosci monetarnej co jest najwazniejsze dla gospodarki: mozna wplywac na eksport/import.

Nie bedziemy tez wprowadzac CBDC o czym mowila kryminalistka Ch. Lagarde (Prezydent ECB), gdzie zaprogramuja na cos mozesz wydawac a na co nie. Moga tez wprowadzic, ze jak nie wydasz w ciagu mscu to jeb, zniknie tobie 10%



NIE dla EURO!