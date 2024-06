Do tej pory Polska uniknęła zamachów, bo nie przyjmowaliśmy nielegalsów. Oni mają to do siebie, że jak ich mało to się asymilują, jak ich dużo to radykalizują.

Teoretycznie państwo islamskie nie istnieje. Czy znowu powstanie, czy znowu będą walczyć z "niewiernymi", pożyjemy zobaczymy.