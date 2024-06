Teraz Bonduelle wystąpiło do Rospatentu, Federalnych Służb ds. Własności Intelektualnej o zarejestrowanie nowego logo. Ma to być również Bonduelle, tyle, że pisane cyrylicą. Wprawdzie taki znak towarowy był już zarejestrowany w Rosji w 2003 roku i Francuzi mieli do niego prawo do 2031 roku włącznie, ale teraz liternictwo zostało zmodyfikowane — informuje brytyjski „Shopper News”.



Bonduelle obiecało Ukrainie pieniądze z rosyjskich zysków. Na razie nic nie wypłacili

Bonduelle początkowo nie miała jasnej Pokaż całość