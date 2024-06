Nazywanie tego AI to marketingowy bełkot. Nic nie zostało stworzone od zera, lecz konkretnie wymiksowane. Różnica jest znaczna, bo to "ai" bazuje tylko na znanych mu obrazkach i opisach do nich. Jeśli do bazy dorzucić parę tys. zdjęć z waginami i otagować je jako "priceless pancake" to efekt finalny będzie zgoła inny. To "AI" nie interpretuje, tylko przeszukuje opisy i dobrze miksuje obrazki. Koło inteligencji to nawet nie stało.



