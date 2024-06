Jeszcze niedawno temu gaz był eko, ale od momentu jak pękła taka dziwna rurka w morzu to nagle stał się ogromnym zagrożeniem.

Ciekawy zbieg zdarzeń, bo na pewno to nie jest tak iż Niemcy tracą interes to nagle jest zmiana planów, aby obrać inny kurs gdzie im się interes będzie zgadzał. Prawda? To tylko przypadek? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )