No i teraz patrzmy, jak stosunkowo niebogaty kraj sobie poradzi i porównajmy to z dekadami batalii w naszym kartonie.

Fabryka atomowa to też nie jest nie wiadomo co!

To zwykła fabryka na inny rodzaj paliwa!

Ale nie w kartonie. Tutaj nabiera wyrazu politycznego, jest epokowym odkryciem, debata nie było i nie będzie końca.



