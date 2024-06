przypominam, że jeszcze niedawno kraje UE dopłacały do zakupu nowego samochodu z silnikiem dizla, jeśli przy okazji zezłomowało się stary. Teraz dizel to szatan wcielony.



I tak samo będzie z BEVami - dzisiaj "eleltryki super, kupujcie, ratujcie planetę". A już niedługo "hybrydy/wodór/paliwa syntetyczne (czy cokolwiek innego) super, kupujcie, ratujcie planetę, te baterie to straszny syf!"