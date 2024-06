Sprawę opisała agencja Bloomberg. Chiński holding Wuchan Zhongda Group, zajmujący się także handlem międzynarodowym, rozpoczął dochodzenie w związku ze zniknięciem dużej partii miedzi zakupionej w Rosji.



Według agencji pod koniec 2023 r. Chińczycy kupili od Rosyjskiego Regionalnego Przedsiębiorstwa Metalurgicznego 2 tys. ton rafinowanej miedzi o wartości ok. 20 mln dolarów. Towar miał trafić do miejscowego handlarza, w celu późniejszej dostawy do Chin. Nigdy tam nie dotarł.



Grupa Wuchan Zhongda rozpoczęła więc własne