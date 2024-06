Co ciekawe każdy przewoźnik został ostatnio zmuszony do wnoszenia opłaty dworcowej za zatrzymanie pociągu na stacji z dworcem kolejowym, która to ma pokrywać koszty utrzymania dworca, generowane przez pasażerów. Oczywiście ostatecznie płaci za to pasażer ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )