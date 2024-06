Nie wiem czy nie popełnił błędu w filmiku z wejściem na most w Porto, bo przyznał się tam, że jest w drodze do Argentyny. Za łatwo poszło w Portugalii to ma teraz przypał w Argentynie. Tak na marginesie, to mam nadzieję, że nie pójdzie siedzieć. Bo niby Argentyna to nie Peru czy Kolumbia, ale to nadal Ameryka Łacińska i więzienia to tam pełne są gangów. Jedyny plus jest taki, że yerby jest Pokaż całość