No, to ten tego. Po wyborach, więc już polski żołnierz nie zasługuje na wsparcie w jakiekolwiek formie, zmian w prawie nie będzie.



Raczej nie jest to dla kogokolwiek zaskoczenie, bo MON to jest od lat cyrk na kółkach, patologia, a wojsko ma ładnie wyglądać na piknikach.

Tylko ten ch*j cholerny dał się dźgnąć nożem i nagle, na pare dni przed wyborami, do ludzi zaczęły spływać informacje co się dzieje na granicy.

