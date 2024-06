Sugerowanie zawrotnych prędkość przez 22 latka kierowcy pojazdu, oraz inne teorie legły w gruzach. Także upieranie się prokuratury, co do aresztu jest kompletnie oderwane od rzeczywistość, trzeźwy umysł Sędziego zapobiegł kolejne tragedii w postaci wsadzania niewinnego kierowcy do aresztu. Piesze zi