UE pewnie zaraz zrobi dokładnie to samo. Chinole pompują państwową kasę w te swoje koncerny motoryzacyjne, żeby dumpingiem cenowym przejąć rynek. Xiaomi nawet oficjalnie przyznało, że będzie sprzedawać to swoje auto (bezpośrednia konkurencja dla Tesli) grubo poniżej kosztów produkcji (czyli zapewne za hajs od chińskiego rządu).



To samo jest z Temu i Shein - morze produktów za grosze, wyprodukowanych niewolniczą pracą - byle tylko wybić się na rynku. Taka jest ich strategia.