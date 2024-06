Na moje oko to Ukraina jeszcze dłuuugo, dłuuuugo nie będzie w Unii. O to zadbają już Niemcy, Oczywiście cudzymi rękoma np Węgry dadzą veto. A to co teraz robi KE to tylko element nacisku na Rosję, by rozpoczęła proces pokojowy. Podobnie z NATO - Ukraina nigdy nie zostanie tam przyjęta.