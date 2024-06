Ja pierdziele, weźcie się nie blaznijcie. Populizmami niczym nie działacie, chociaż patrząc na to co robiliście przy Ukraińcach, populizmu to wasza domena.



Przecież oni "bronią" nas z ludźmi z maczugami i mają za to dobrze płacone. Wypadki zdarzają się nawet przy pracy na taśmie. A to że dacie komuś medal przez tępy populizm, nie zmieni tego że nadal nie będą mogli używać broni xDDDD Wypok efekt