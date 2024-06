Fajny trend, np. firma kupuje sejf, a tu w umowie: producent rości prawo do przeglądania zawartości sejfu w każdej chwili, udostępniania info podmiotom trzecim, korzystania ze złożonych tam dóbr wedle swojego uznania? xD

Jeżeli już posiadasz nasz sejf i nie podpiszesz zmiany umowy, sejf zostaje zdalnie trwale zamknięty. lub/i zostaje trwale zamkniety do chwili podpisania aneksu do umowy... xD