Ta debata to wogole byla porazka ze strony kandydatow:



- Szydlo z Budką caly czas prowadzili ogien wymienny niczym Morawiecki z Tuskiem w poprzedniej debacie

- Berkowicz sie jąkał i denerwowal przez co wypadl mniej przekonywujaco

- Scheuring tradycyjnie z glową w chmurach snula utopijne wizje

- Zoltek dobrze zaczal, ale pozniej sie pogubil tak, ze nawet dobrze nie potrafil zadac pytania do Berkowicza

- Kobosko co chwile strzelal sobie w kolano Pokaż całość