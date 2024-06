Paradoks tej sytuacji jest taki że jeżeli polscy pogranicznicy lub wojsko zastrzeliliby takiego ibrahima to zostałoby to wykorzystane przez ruskich, donpropagandy a być może do akcji zbrojnej.

Wtedy NATO by się za nami nie wstawiło i powiedzieliby że sami to sprowokowaliśmy bo baliby się wojny na pełna skalę i zostalibyśmy jak zawsze sami.



Oczywiście uważam że moralnie mamy jak najbardziej prawo do obrony granicy wszelkimi środkami .