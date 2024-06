ogólnie smród papierosów to problem. Takie niby próby zmiany, ale co to tak naprawdę zmieni? Ja mieszkam na pierwszym piętrze, z dwóch może trzech mieszkań z kamienicy wychodzą ludzie palić na podwórko, prawie że pod moimi oknami... No i oczywiście zaciąga i śmierdzi. Dla nich problem całkowicie niezrozumiały, część z tych osób to już taka podstarzała patologia. A ja nie palę tego gówna i mi przeszkadza.