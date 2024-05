pamiętajcie że tu nie chodzi tylko o to komu dali, ale też komu zabrali żeby dać swoimi partyjniakom



odebrali finansowanie podmiotom rzeczywiście pomagającym ofiarom przemocy, jak np. telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, po to żeby rozdać takim szmateckim i ziemkiewiczom na partyjną propagandę



to jest takie samo slur******o jak mejzy, tylko za publiczne pieniądze