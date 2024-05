No i spoko.



Dzisiaj słyszałem właśnie o pewnym chłopaku. Zaocznie studiuje i zaczął jeździć tirami. I Janusz regularnie chciał, żeby łamał przepisy, nie wykorzystywał obowiązkowych przerw i jeździł dłużej niż powinien. A ten się postawił i powiedział, że chyba go #!$%@?ło. Janusza zatkało i dopiero po chwili, jak już do niego dotarło, że to już nie te czasy, że ludzie dziękują za pracę, to go w złości zwolnił.