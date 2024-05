Dlaczego wogle aktor którego zadaniem tam było pajacowanie przed kamerą ma zostać sądzony za czyjś błąd? Przecież jak jesteś pod opieką "eksperta" to on odpowiada za to co się dzieje a może źle myślę? Koleś przecież miał zagrać że strzela, broń miała być przygotowana przez specjalistę, który nie dopatrzył.