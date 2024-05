Tomasz Sikora z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia podkreślił, że zatrudnianie radnych w spółkach miejskich jest w Polsce powszechną praktyką, a także, że nie jest to działanie sprzeczne z prawem czy naruszające przepisy prawa.

Polecam szczególnie fragment:Czyli nie ma problemu... 'bo wszyscy kradną, oszukują i używają stanowisk służbowych do prywatnych celów'.. to jest OK.Bo przecież nie jest to sprzeczne z prawem.Jak takie gówno jest lokalnie... to pomyślcie sobie jak