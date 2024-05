Jak to było? Byle PiS piecze.



Nie, nie ingeruję w wasze polityczne wybory, bo to prawo każdego, ale nie można już przejść obojętnie, że wyborcy Ryżego, dali mi podpisany weksel, że może WSZYSTKO, byle dowali PiSowi. To nie jest tak, że jest to wliczone w rachunek, bo można rozliczać PiS i zarazem można było się na to nie zgadzać. Mam o to właśnie do wyborców Tuska żal, że jak sekciarze wszystko afirmujecie, Pokaż całość