Lewicowe scie rw o

Tak się niszczy kraje bez strzału.

Pierze się mózgi lemingom przez gazety, tiktoki, tak zwane social media, itp itd

A później będzie krzyk że nie ma komu pracować potrzeba emigrantów do Polski ściągać.

To wszystko jest przemyślane by nas zniszczyć jako naród.

Zobaczcie co się dzieje w Niemczech.

My idziemy dokładnie ta samą drogą.

Ta sama propaganda.

Patrząc na naszych zachodnich sąsiadów można spojrzeć jak na Polskę za Pokaż całość