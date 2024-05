Rozmawiałem z właścicielką jednego z większych biur nieruchomości w moim mieście i usłyszałem, że takiego zastoju jak teraz dawno w branży nie było. Mieszkania stoją i nikt nie chce ich kupować. Wszyscy czekają na wprowadzenie kredytu 0% i liczą że ludzie się rzuca i wykupią wszystko jak leci, jak to miało miejsce, gdy działał kredyt 2%. Rezygnacja z wprowadzenia kredytu 0% nieźle przeorała by rynek, na co liczę.