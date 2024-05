Święty Wojciech, patron żelaznej logiki



"W Peru proszę państwa ooo ostrożnie bo stromo jest tradycja by martwe dzieci i zwierzęta trzymać w takiej oto beczce mój dziadek Antoni Cejrowski pod Elblągiem w takich kapustę kisił na zimę ale w Peru nie potrzebna kapusta bo nie ma zimy i proszę państwa całe to truchło w tych beczkach gdy zaczyna prawda no cuchnąć zrzucane jest z góry uwaga pan się przesunie z tą kamera Pokaż całość