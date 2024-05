bezdomny jest mniej wartościowy, bo w życiu mu nie wyszło tak jak tobie

Tylko żeby zostać menelem to trzeba się naprawdę postarać. To nie jest tak, że komuś w życiu powinie się noga i puf, zostaje tuptusiem. Alkoholizm, brak higieny, brak pracy - to wszystko jest wyborem a nie skutkiem tego, że komuś w życiu nie wyszło.