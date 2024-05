Chlałem 25 lat. Stopniowo coraz więcej, finalnie doszło do 12-15 piw dziennie. Bez żadnych przerw w tym czasie (po za 3 dniami hospitalizacji jakoś w 2016). Na ostatniej prostej umożliwiła to ponad 2 letnia praca zdalna. Zero kontroli, rutyna, powtarzalne zadania. Stanowisko specjalistyczne. Funkcjonowałem względnie wysoko, ale granica cały czas się przesuwała.



I tak, zgłosiłem się sam na odwyk (zamknięty). Z jakąś nadzieją, ale mimo wszystko większymi obawami, że to cokolwiek da.