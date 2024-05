No, ale jak o tym wspominasz to automatycznie jesteś ruską onucą.

Ukraińcy przecież nie mogą tego robić, oni Polaków kochają i szanują, są wdzięczni.

Te autokary z Ukrainy przyjeżdżają całymi pielgrzymkami do Polski by podziękować mocarstwu humanitarnemu.

Całkiem przypadkiem wszyscy mają wypełnione wnioski o 800 plus.

Nie wiedzieć tylko dlaczego wyjeżdżają przez Słowację xD