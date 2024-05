Jak jeszcze służyłem jako zawodowy na zmechu to pamiętam pewien poligon nie będę pisać gdzie ale powiem tylko, że to zachodniopomorskie xD wtedy też pamiętam zjawił się tam wot. Groty zostawiane po kiblach i oddawane służbie dyżurnej zgromadzenia poligonowego gdzie potem tacy specjaliści z wotu się po nie zgłaszali to była norma i z czasem nas zawodowych już przestało to dziwić ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )