Nawet nie czytam bo nie wiem o co chodzi, ale spowiedź to najwieksza patologia tego świata. Sama lista grzechów zrobiona z naturalnych rzeczy które sprawiają frajdę KAŻDEMU człowiekowi. Są wręcz niezbędne do szczęścia. Proste jest więc to, że każdy "grzeszy". A terroryzowanie dzieci tym, żeby mówiły obcemu facetowi w drewnianym kiblu czy dotykał się za susiaka to jakas paranoja. Chyba by mnie musiało #!$%@?ć żeby własne dziecko wysyłać do tego cyrku.