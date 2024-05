Palestyńczycy to prawdziwi rodowici Izraelczycy.



To są dokładnie ci ludzie (genetycznie) którzy żyli tam w czasach np Jezusa Chrystusa.



Żyjąc tam, ulegli islamizacji w czasach osmańskich.



Żydzi od zawsze żyli z handlu (także niewolnikami) i zz tego powodu mieli liczne kolonie, rozsianie po całym ówczesnym świecie.



W czasach osmańskich to właśnie żydzi którzy wyemigrowali byli na tyle nacjonalistyczni ze utrzymali żydowska kulturę pomimo że mieszali sie z ludnością lokalną. (Bogaci kupcy)



Gdy Pokaż całość