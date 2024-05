Jak sobie zjesz taką paczuszkę malutką 30g raz na jakiś czas to nic się nie stanie. Natomiast w Stanach to pewnie sprzedawali Skittelsy w kilogramowych opakowaniach.

Jak taka amerykańska rodzinka przyniosła do domu takie opakowanie i się dorwała, to pewnie wopendzlowała je tego samego dnia.



Generalnie większość rzeczy, która uważana jest za szkodliwe, nie jest groźna jeśli zachowuje się umiar.

Polecam takie podejście do życia, zamiast ciągłych ograniczeń.