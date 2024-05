Co ciekawe, w znalezisku jest też mowa o tym, że ws. kredytu 0% do Ministerstwa Rozwoju napisał Rzecznik Praw Obywatelskich. Wpłynęło do niego wiele skarg, że jest to projekt dyskryminujący ze względu na wiek i inne kryteria, co krzywdzi osoby niespełniające kryteriów, naruszając ich godność. RPO pisze też, z uwagi na potencjalny wzrost cen może to być rozwiązanie niekorzystne dla obywateli.