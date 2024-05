Najbliższy szczyt 11-letniego cyklu będzie miał miejsce już w pierwszej połowie 2024 roku.

W maksimum cyklu Słońce świeci jaśniej, a do Ziemi dociera więcej energii. Temperatura naszej planety wzrasta średnio o około 1 stopień Celsjusza.

Najnowsze badania naukowe wskazują, że szczyt 25 cyklu słonecznego również nastąpi między styczniem, a październikiem 2024 roku.



