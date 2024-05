W Polsce nic już mnie nie zdziwi. Rosyjski szpieg pobiera pensje, koleś, który wysadził granatnikiem komisariat siedzi sobie spokojnie na emeryturce mundurowej, niemiecka wtyczka jest szefem rządu... a na poważnie, to poważny kraj wysłałby za nim poważnych ludzi, którzy by go wytropili i utłukli jak psa. To byłaby adekwatna kara dla zdrajcy obojętnie czy nazywa się Szmyt czy Kukliński. Zdrajcom należy się kulka w łeb.