Mnie to bawi te wasze myślenie "kredyt na 30 lat boże muszę oddać 2x tyle..."

A więc brałem kredyt 12 lat temu na 30 lat i ygkada to tak:

Kredytu 600k wtedy to był majątek

Dziś to co kupiłem jest warte ok 1200 000

Jak brałem kredyt wtedy za 100zl kupowałem dwie siatki zakupów

Dziś za 100zl ledwo jedna siatkę

Przez te lata nadplacalem co się dało jak się dało więc z Pokaż całość