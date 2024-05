Ja tam do Ukraińców nic nie mam, ale uważam że od migrantów powinno się wymagać większego poszanowania prawa i karać surowiej. W tym przypadku w zasadzie to nawet nie trzeba karać. Wystarczy każdego chłopaka z UA, który coś przeskrobie odstawiać na granicę. Tam go przyjmą z otwartymi ramionami i wsadzą do otwartych drzwi BTR-a....