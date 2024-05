Do rzyci sobie wsadźcie tę waszą ejaj!

Gugiel wyszukiwał solidnie,potem się pojawiły te wasze wynalazki,które potrafią zmyślać odpowiedzi (vide casus prawnika,któremu GPT zmyślił nieistniejące podobne sprawy sądowe).

Gugiel też uznał,że trzeba iść w tym kierunku i podpiął to guano do wyszukiwarki PSUJĄC WYNIKI.Jest wyraźnie gorzej.Nie dostajesz już tego co wyszukujesz,lecz całą masę badziewia,które jakieś ejaj z sobie tylko znanego powodu uznało za powiązane.